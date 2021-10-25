Japonya'da iktidardaki LDP ara seçimde ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimlerinde Şizuoka eyaletinde yenilgiye uğradı.

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, partisinin doğudaki Şizuoka eyaletinde aldığı ara seçim mağlubiyetine yönelik üzgün olduğunu söyledi.

Kişida, "Yamaguçi'de halkın güvenini kazandık ancak Şizuoka'da hayal kırıklığı yaşadık. Şizuoka'da halkın kararını ciddiyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"Birçok faktörün birikmesi" şeklinde nitelediği seçim yenilgisinin nedenlerini analiz edeceklerini kaydeden Kişida, 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçimlerine yönelik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

24 Ekim'de düzenlenen Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimlerinde LDP, Şizuoka'da kaybederken, Yamaguçi'de galip geldi.

Böylelikle Kişida 4 Ekim'de parlamentoda seçilmesi sonrası, LDP Genel Başkanı ve Başbakan olarak ilk seçim yenilgisini Şizuoka'da almış oldu.

Şizuoka'da ara seçimi, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ile Halk için Demokratik Partinin (DPP) desteklediği bağımsız Yamazaki Şinnosuke kazandı.

"İktidarın kalesi" olarak görülen Yamaguçi'de ise LDP'den Kitamura Tsuneo sandıktan birinci çıktı.

Ulusal basında ara seçim sonucunun, 31 Ekim'deki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçim sonuçlarını, iktidardaki LDP aleyhine etkileyebileceği yorumları yapıldı.