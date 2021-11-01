Japonya'da LDP sandalye sayısı düşse de meclis çoğunluğunu korudu - Son Dakika

Bu haliyle LDP meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etti.

Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazandı.

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