Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı - Son Dakika

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlasının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan 97,2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 88,8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.

Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.

Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.