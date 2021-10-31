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Seçmenler sandık başında - Son Dakika

Seçmenler sandık başında

31.10.2021 07:25
Seçmenler sandık başında

Japonya'da halk, 49. dönem Temsilciler Meclisini (Şuugiin) belirlemek için sandık başına gitti.

Japonya'da halk, 49. dönem Temsilciler Meclisini (Şuugiin) belirlemek için sandık başına gitti.

Seçmenler, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için seçim merkezlerinin yolunu tuttu.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.

Japonya'nın 47 eyaletinde yaklaşık 46 bin sandıkta oy kullanılıyor.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u, tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

1051 adayın yarışacağı seçimlerde 233 sandalyeyi kazanan parti mecliste çoğunluğu elde edecek.

Oy sayımı sandıkların kapandığı 20.00'den sonra başlayacak ve 1 Kasım sabahına dek sürecek. İlk sonuçların günün ilk saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Şimdiye kadar kadın başbakan seçilmeyen ülkede, 2021 seçimleri için toplam aday sayısının yüzde 17'sine denk gelen 186 kadın aday yarışıyor.

Siyasi yelpaze

Mecliste şu anki tabloda, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 276, ortağı Komeito 29 sandalyeye sahip bulunuyor.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP), Japonya Komünist Partisi (JCP), Sosyal Demokratik Parti (Shamin) ve solcu Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) güçlerini birleştiriyor.

Muhalefetteki Anayasal CDP 109, JCP 12, Nippon Ishin 11, Kokumin 8 sandalyeyle Mecliste temsil ediliyor.

12 bağımsızın yanı sıra Re-Shin, Shamin, NHK'den Halkı Koruma Partisinin de birer sandalyeleri bulunuyor.

Kararsızların etkisi

Kamu yayıncısı NHK'nin yaklaşık 3 bin seçmenle telefon yoluyla yaptığı geçen haftaki ankete göre, seçmenlerin yüzde 56'sı sandığa gidip oy kullanacağını bildirdi.

Kyodo ajansının ülke genelinde 1200'den fazla kişiyle telefon yoluyla geçen hafta düzenlediği ankete katılanların yüzde 29,6'sı oyunu Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP'ye vereceğini belirtti.

Ana muhalefet lideri Edano Yukio liderliğindeki CDP yüzde 9,7, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito yüzde 4,7 destek bulurken, ankete katılanların yüzde 39,4'ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seçmenler sandık başında - Son Dakika


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