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Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı - Son Dakika

Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı

28.10.2021 13:47

Futbolcu Keisuke Honda ve Mitsubishi tarafından desteklenen Japonya merkezli girişimci bir şirket, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolara (6 milyon 545 bin lira) satışa sundu.

Futbolcu Keisuke Honda ve Mitsubishi tarafından desteklenen Japonya merkezli girişimci bir şirket, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolara (6 milyon 545 bin lira) satışa sundu. Uçan motosiklet, tek şarjla 40 dakika boyunca havada kalabiliyor ve 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen uçan arabaların sıkça gündeme geldiği günümüzde Japonya merkezli bir girişimci firma, dikkatleri başka bir yöne çekerek uçan motosiklet geliştirdi. ALI Technologies adlı şirket tarafından üretilen ve "XTurismo Limited Edition" adıyla piyasaya sürülen uçan motosikletin fiyatının 680 bin dolar (6 milyon 545 bin lira) olduğu açıklandı. Biri içten yanmalı, 4'ü akülü olmak üzere 5 motoru bulunan aracın tek şarjla 40 dakika boyunca havada kalabildiği ve 100 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

Üretici şirket tarafından yapılan açıklamada, servet değerindeki araçtan 2022 yılına kadar 200 adet üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Şimdiye kadar sektörde konuşulan seçeneklerin normal araba ya da uçan otomobiller olduğuna dikkat çeken şirket CEO'su Daisuke Katano, uçan motosiklet fikrine atıfta bulunarak, "Hedefimiz insanlara yeni bir hareket şekli sunmak" ifadelerini kullandı.

(Burak Ersoy-İHA)

Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı
Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı
Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı
Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı

Keisuke Honda, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı - Son Dakika
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