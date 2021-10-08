Japonya'daki 5.9'luk depremin bilançosu netleşti - Son Dakika

Japonya'da dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en az 32 kişi yaralandı. Tokyo'da bir yolcu treninin raydan çıktığı açıklanırken, ulaşım dev metropolun büyük bölümünde felç oldu.

Japonya'da dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından, sarsıntının bilançosu netleşmeye başladı. Merkez üssü Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba olan deprem nedeniyle Kanto bölgesinde ulaşım felç oldu. Tokyo'nun Adachi bölgesindeki bir yolcu treni deprem sırasında acil durum frenini çekerek raydan çıktı. Dev metropol genelindeki birçok tren seferi de geçici olarak askıya alındı.

Adachi bölgesindeki bir okulun spor salonu ise gece boyunca aksayan tren seferleri nedeniyle eve dönemeyen kişiler için geçici sığınağa dönüştürülürken, 3'ü raydan çıkan trende olmak üzere en az 32 kişi yaralandı. Deprem ardından birçok haneden su kesintisi ihbarı yapıldığını kaydeden yetkililer, sarsıntı nedeniyle bazı bölgelerdeki su borularının patladığın tespit edildiğini açıkladı.

Nükleer tesisler güvende

Depremin ardından bir görev gücü oluşturduklarını belirten Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, ilgili birimlere depremzedelere tam destek ve tedbir talimatı verdiğini söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da nükleer tesislerde herhangi bir anormallik rapor edilmediğini duyurdu.

Ulaşımda aksaklık bugün de sürdü

Öte yandan dün meydana gelen depremin ardından demir yolu ulaşımında yaşanan aksama birçok tren hattında bugün de devam etti. Sabah işe gitmek üzere yola çıkan birçok Japon vatandaşı, geciken ya da askıya alınan tren seferleri nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan güvenlik denetimleri ve bölgesel onarım çalışmalarının tren seferlerindeki aksamanın devam etmesine neden olduğu öğrenildi.

Depremin şiddeti güncellendi

Japonya dün 6.1 şiddetinde depremle sarsılmış, merkez üssü ülkenin Chiba eyaleti olan sarsıntının 80 km derinlikte meydana geldiği bildirilmişti. Tokyo, Saitama ve Chiba eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami riskinin oluşmadığını açıklamıştı. JMA, bugün ise şiddeti ilk olarak 6.1 olarak açıklanan sarsıntının büyüklüğünün 5.9 olarak güncellendiğini duyurmuştu. - TOKYO