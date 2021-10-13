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Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sözü - Son Dakika

Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sözü

13.10.2021 07:47
Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sözü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Kişida, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın girişimiyle G20 ülkelerini video konferansla bir araya getiren "Afganistan'da ortaya çıkan acil insani duruma müdahale" kapsamlı olağanüstü zirvede konuştu.

Ülkesinin Afganistan'a, insani yardım amaçlı 190 milyon dolar destek vereceğini kaydeden Kişida, bu miktarın uluslararası organizasyonlarla Afganistan'a ulaştırılacağını bildirdi.

Kişida ayrıca, geçen hafta Kunduz bölgesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı ve terörle mücadele sahasında ilgili taraflarla mevcut çabaları artıracakları taahhüdünde bulundu.

Ülkedeki tüm Afganların haklarının korunmasının, Afganistan'ın kalkınmasında önemli yeri olduğunu dile getiren Kişida, kadınların eğitim alabilmesi ve çalışabilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kişida, Afganistan'da idareyi devralan Taliban yönetiminin, insan haklarını koruması ve "kapsayıcı siyasi süreç" yürütmesi halinde, ülkenin yeniden inşası için kaynak, fon ve desteği yeniden bu ülkeye çekebileceğini kaydetti.

G20 Liderler Zirvesi, Afganistan, Japonya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sözü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sözü - Son Dakika
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