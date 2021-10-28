Üye Girişi
Japonya'dan, ASEAN ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü - Son Dakika

Japonya'dan, ASEAN ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü

28.10.2021 08:01
Japonya'dan, ASEAN ile

Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu gerçekleştirebilmek için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundu.

Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu gerçekleştirebilmek için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, çevrim içi düzenlenen Japonya-ASEAN zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında bölgesel ilişkilere değindi.

Zirvede Kişida, Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları durumu ile Tayvan Boğazındaki barış ve istikrarın gidişatına yönelik endişelerini aktardığını kaydetti.

2012-17'deki Dışişleri Bakanlığı döneminde bölgesel blok ile ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini belirten Kişida, 2023 yılının Japonya-ASEAN dostluğunun 50. yılı olduğunu anımsattı.

Kişida, "Bu kez başbakan olarak, ASEAN ile daha yakın bir iş birliği halinde 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesi için daha kuvvetli şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın tehditkar füze denemeleri, Çin'in bölge sularında artan faaliyetlerine yönelik kaygılarını vurgulayan Kişida, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorunun çözülmesine yönelik bölge ülkelerinden destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Kişida, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ASEAN ülkelerine 16 milyon dozdan fazla aşı sağladıklarını, "ASEAN Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED)" merkezine 48 milyon dolar yardımda bulunduklarını kaydetti.

1967'de Bangkok'da kurulan ve şu an Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası iş birliği ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan, ASEAN ile 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi 07:18 Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti 00:32 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı 23:22 Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi 16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi

Son Dakika Haberleri
07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
07:18 Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
16:22
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 08:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan, ASEAN ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement