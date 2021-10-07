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Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi - Son Dakika

Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi

07.10.2021 08:00
Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait askeri gemide F35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerinin yapıldığı bildirildi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait askeri gemide F35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerinin yapıldığı bildirildi.

Ülkenin batısında Yamaguçi eyaletindeki ABD İwakuni Hava Üssüne bağlı F35B'ler, MSDF'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan İzumi destroyerinde iniş kalkış testine girdi.

MSDF'den paylaşılan videoda F-35B jetlerinin, 250 metrelik İzumo güverte pistinde dikey iniş ve kalkış yaptığı görülüyor.

Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nın, F-35B uçaklarının iniş ve kalkış yapabilmesi için uçuş güvertesi tadilatında olduğu, testlerin bu tadilat sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

MSDF Komutanı Hiroşi Yamamura, düzenlediği basın toplantısında, tadilatın, "savaş uçaklarının operasyonel esnekliğini artıracağını" belirtti.

Yamamura, İzumo'nun "çok yönlü bir destroyer" olduğunu ifade ederek, ülke savunmasında kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya hükümeti, savaş uçağı taşıyıcısı olmaması sebebiyle F-35B'lerin İzumo'ya tam zamanlı konuşlandırılmamasını planlıyor.

Togo Cumhuriyeti, Deniz Öz, Japonya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi - Son Dakika
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