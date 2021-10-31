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'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI - Son Dakika

'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

31.10.2021 11:36
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

ANTALYA'da açlıktan zayıf düşen, üzerindeki kenelerden dolayı ölmek üzere olan Cane Corso cinsi köpeğin, yolda bir otomobilin çarpmasıyla ölen köpeğin başında beklediğini gören Veteriner Hekim Olgun Aslan, yanına alıp 'Jay Jay' adını verdiği köpeğin, tedavi sürecinde sevgiyle hayata...

ANTALYA'da açlıktan zayıf düşen, üzerindeki kenelerden dolayı ölmek üzere olan Cane Corso cinsi köpeğin, yolda bir otomobilin çarpmasıyla ölen köpeğin başında beklediğini gören Veteriner Hekim Olgun Aslan, yanına alıp 'Jay Jay' adını verdiği köpeğin, tedavi sürecinde sevgiyle hayata tutunduğunu söyledi.

Kemer ilçesinde Veteriner Olgun Aslan, Antalya Çevre Yolu'nda 10 Ekim'de otomobiliyle ilerlerken, yolda başka bir otomobilin çarpması sonucu parçalanmış köpek ölüsünün yanında bir köpeğin beklediğini fark etti. Yoldan süratli geçen araçların arasında çarpılma tehlikesi bulunan Cane Corso cinsi köpeğin, ölü köpeğin başında beklediğini gören Aslan, bu anları telefonuyla kaydetti. Köpeğin açlıktan zayıfladığını ve üzerindeki kenelerin yoğunluğundan dolayı sağlıksız halini gören Aslan, hayvanı otomobiline alıp kliniğe götürdü.

KLİNİĞİN MASKOTU OLDU

Aslan, 27 kiloya düşen köpeğin zayıflığı nedeniyle kemiklerinin gözle görülür hale geldiğini, kulak ve ayak bölgesindeki yüzlerce kene nedeniyle de hastalandığını belirledi. Aslan, tedavisine başladıktan sonra kilo alan, keneye bağlı hastalığı yenen köpeğe 'Jay Jay' adını verdi. Kısa sürede 31 kiloya ulaşan Jay Jay, arka ayaklarındaki gelişim bozukluğuna bağlı yamukluktan dolayı görünümüyle de kısa sürede kliniğin maskotu oldu. Türkiye'de bakılması yasaklı köpek ırkları arasında yer alan Cane Corso cinsi Jay Jay'in uysal tavırlarıysa kliniğin ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

HAYATA TUTUNDU

Jay Jay'i bulduktan sonra yaşadıklarını anlatan Aslan, 'Yaklaşık 3 hafta önce ailemle otomobilde giderken, yol üzerinde trafik kazası geçirip ölmüş, üzerinden defalarca araba geçmiş bir köpek cesedi gördük. Çok yakınında başka bir köpek bekliyordu. Ölen arkadaşının yanına gitti, trafiğin ortasında onun başından ayrılmak istemedi. Arkadaşını terk etmeyen köpeğe Jay Jay adını verdik. Trafik kazalarına çok sık rastlıyoruz. Bizim kliniğimize de geliyor. Fakat en yakın arkadaşını trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi diye konuştu.

YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Yolda hızla ilerleyen araçların arasında ölen köpeğin başında bekleyen hayvanın kendisini duygulandırdığını anlatan Aslan, şunları söyedi

Çağırdım, bana doğru geldi. Aracımıza alıp, besledikten sonra Jay Jay'in kliniğe naklini gerçekleştirdik. Kontrollerde ölümcül bir hastalığı olduğunu, her tarafında yüzlerce kene bulunduğunu saptadık. Çok zayıftı. Kenelerden bulaşan erlişiyozis hastalığından kan değerleri kötüydü. Diş etlerinde, parmak aralarında, kulak uçlarında kanamalar vardı. Bu hastalık vücudun değişik yerlerinde kanamalar ve bu kanamaların durmamasıyla kendini gösteriyor. Hayvan kan kaybından ölebilirdi. Kötü bir rahatsızlık fakat tedavi edilebilir. Kontrolleri sonrası tedaviyle durumu genel olarak iyiye gidiyor. Her geçen gün kilo alıyor. Mutlu, keyfi yerinde. Bu yataktan hiç vazgeçmiyor. İştahı da çok iyi. Şu anda onun için iyi bir yuva arıyoruz. Jay Jay'in günlük düzenli ziyaretçileri var. Şu anda oldukça iyi, arka ayakları biraz zayıf. 7-8 kilo daha alması gerekiyor. Belki 1 ay kadar daha tedavi görecek. Yuvasını bulduğumuz zaman yeni sahibine onu teslim etmeyi düşünüyoruz.

'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI
'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

Veteriner, Antalya, Kemer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'JAY JAY' ADLI KÖPEK, ÖLEN DİĞER KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI - Son Dakika


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