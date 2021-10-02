Üye Girişi
Jean Monnet bursiyerleri buluştu - Son Dakika

Jean Monnet bursiyerleri buluştu

02.10.2021 18:54

Avrupa Birliğinin (AB) 30 yıldır sürdürdüğü Jean Monnet Burs programının mezunları Ankara'da bir araya geldi.

Avrupa Birliğinin (AB) 30 yıldır sürdürdüğü Jean Monnet Burs programının mezunları Ankara'da bir araya geldi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki buluşmaya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Guteirrez Hidalgo, Jean Monnet Bursiyerleri Derneği üyeleri ve diğer bursiyerler katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 Jean Monnet bursiyeri bulunduğunu, AB'den ayrılan İngiltere'ye de 2023-2024 öğretim yılına kadar öğrenci gönderilmeye devam edileceğini söyledi.

Jean Monnet bursiyerlerinin özel sektörde, kamuda ve akademide AB konusunda uzmanlaşmış "Avrokratlar" olduğunu ifade eden Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerindeki durgunluk moralinizi bozmasın. Türkiye-AB ilişkileri hep inişli çıkışlıydı. Türkiye'nin AB üyeliği ne bizim ne de diğer AB üyeleri için kolay bir süreç. Bu sürecin çok vizyoner bir anlayışla ve sabırla yürütülmesi lazım. Türkiye, bu süreci götürme konusunda kararlı. Şu anda istediğimiz hızda ve düzeyde değiliz ama ben inanıyorum ki Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündeme geçtiğimiz an hem Türkiye hem AB ülkelerinin yararına olacak şekilde hızla ilerleyecek." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin Jean Monnet bursu için 35 başlık seçtiğini ve AB ile müzakereleri için önemli olan bu alanlarda bursiyerlerin uzmanlaşmasını istediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Jean Monnet bursiyeri olduğunu dile getiren Kaymakcı, AB'nin, 7 yıllık mali çerçevesi kapsamında geleceğin AB'sini tartışmaya açtığını belirtti. Kaymakcı, "Maalesef AB aday ülkeleri bu tartışmanın içine doğrudan dahil edilmedi ama biz bir aday ülke olarak AB ve Avrupa'nın geleceği tartışmalarında etkin bir şekilde yer almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, 8 temel konuda Türkiye'nin nasıl bir Avrupa istediğine yönelik tartışmalara Jean Monnetlilerin de katılmasını istedi.

"Temel amaç Avrupa entegrasyonu"

Hidalgo da Jean Monnet bursunun AB'nin eğitim alanında en uzun süredir yürüttüğü projelerden biri olduğunu belirtti.

Jean Monnet programının katılımcıların başarısı nedeniyle güçlü bir proje olduğunu ifade eden Hidalgo, "Sizin başarılarınızla bu proje artık üniversiteler, kamu ve özel sektör ile dışişleri bakanlıklarınca geniş kapsamlı tanınır hale geldi." dedi.

Hidalgo, bursiyerlerin AB konusunda tecrübeli hale geldiğini vurgulayarak, "Bu programda ana hedefimiz Avrupa entegrasyonudur. Gittiğiniz üniversitedeki diğer öğrencilerle geliştirdiğiniz ilişki ve çok kültürlü deneyim ömür boyu sizinle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Jean Monnet bursiyerleri buluştu
Jean Monnet bursiyerleri buluştu
Jean Monnet bursiyerleri buluştu
Jean Monnet bursiyerleri buluştu

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jean Monnet bursiyerleri buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi 19:16 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler 18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler 2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu 17:01 Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 16:56 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı devirerek altın madalya kazandı İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı devirerek altın madalya kazandı         
19:28
Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu         
19:11
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
Madde bağımlısı şahıs elindeki kırık bardakla hastanedeki hemşireleri rehin aldı Madde bağımlısı şahıs elindeki kırık bardakla hastanedeki hemşireleri rehin aldı         
18:09
Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor         
17:50
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu         
16:56
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu         
15:39
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 19:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Jean Monnet bursiyerleri buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement