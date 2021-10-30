JEFF BEZOS'UN LÜKS YATI YALIKAVAK'A DEMİR ATTI - Son Dakika

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AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı Bodrum Yalıkavak'a demir attı.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 136 metre uzunluğundaki lüks yatı 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı. Geçtiğimiz günlerde Gökova Körfezi açıklarında yatıyla Muğla kıyılarını gezen Bezos 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla yeniden Bodrum'a geldi. Ultra lüks yatta bulunan helikopter pistinde ki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen 136 metre uzunluğundaki mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.