Jetler ses duvarını aştı, Bursa'nın batısında patlama sesi duyuldu - Son Dakika

Bursa'nın batısında öğle saatlerinde yaşanan patlama sesine jetlerin sebep olduğu öğrenildi.

F 16 savaş uçakları Bursa üzerinde uçtu. Öğleyin saat 13.30 sıralarında özellikle merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Özlüce tarafında bazı binaların camlarını titreten patlamaya, ses duvarını aşan jetlerin sebep olduğu öğrenildi. Patlama sesi bir çok noktadan duyuldu. Polis ekipleri de muhtemel bir olaya karşı teyakkuz haline geçti. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. F 16 savaş uçaklarının Bursa üzerinde uçtuğu ve sesin sonic patlamadan kaynaklandığı ifade edildi.

Öte yandan Bursa semalarında uçuş yapan sivil pilotlara gönderilen uyarıda, "Bursa'da 08.00-15.00 saatleri arasında F 16'ların tatbikat amaçlı uçuş gerçekleştireceği ve şehir merkezi ile Yunuseli Hava Meydanı üzerinde uçuş yapılmamasının daha emniyetli olacağı" bildirildi. - BURSA