Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.