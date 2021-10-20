Kabil'de Taliban aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kabil'in Dehmezeng kavşağındaki Taliban güçlerine ait araca el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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