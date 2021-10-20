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'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı' - Son Dakika

'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'

20.10.2021 10:59
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'

İran sınır hattında başlatılan modüler duvar örme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE- İran sınır hattında başlatılan modüler duvar örme çalışmaları sürüyor. Önlemler sayesinde yasa dışı geçişlerin büyük oranda azaldığını belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Dünya kamuoyunun beklediği, Kabil'deki gelişmelerden sonra sınıra doğru bir göçün aşırı düzeyde olacağı düşünülüyordu ama olmadı" dedi.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik Van-İran sınır hattında başlatılan modüler duvar örme, hendek kazma ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 22,5 kilometrelik duvarın montaj çalışması tamamlandı. 32 kilometrelik duvar için de üretim yapıldı. Toplam 64 kilometre yapılması hedeflenen duvarın geriye kısmı hava şartlarına göre ilerleyecek. Ayrıca 192 kilometrelik hendek kazımı ve 104 adet yeni kulenin yapımı da tamamlandı. Sınırdaki 2 karakolun inşaatı ise sürüyor.'ÖZALP VE SARAY İLÇESİ BÖLÜMLERİ BİTTİ'Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede hem Van hem de il dışından gelen devriyelerin görev başında olduğunu söyledi. Sahil güvenlik birimlerinin de göl üzerinde aynı hassasiyetle görev yaptığını hatırlatan Vali Bilmez, "Sınır duvarının geri kalan 231 kilometrenin ihalesinin yapılabilmesi için görüntü, resim ve projelendirme çalışmaları yapılıyor. Özalp ve Saray ilçesi bölümleri bitti. Başkale ve Yüksekova arasındaki alan kaldı. İnşallah, kış aylarında geri kalan kısmın da ihalesine çıkacağız" dedi.'BEKLENEN RİSKİ ORTAM OLUŞMADI'İran sınırındaki yasa dışı geçişlerden azalma olduğuna dikkati çeken Vali Bilmez, "Dünya kamuoyunun beklediği, Kabil'deki gelişmelerden sonra sınıra doğru bir göçün aşırı düzeyde olacağı düşünülüyordu ama olmadı. Bizim aldığımız tedbirler ve bunların basın yoluyla dünya kamuoyu ile paylaşılması sayesinde, bu bölgede beklenen riskli ortam oluşmadı. Tedbirler, devletimizin net bir tavır koyması ve İHA, SİHA gibi teknolojilerden yararlanarak koordineli bir şekilde çalışarak sınırdan geçmenin çok zor olduğunu gösterdik" dedi.;'ESKİ GÖRÜNTÜLERLE REKLAM YAPMAYA ÇALIŞTILAR'

Göçmen kaçakçılarının, ellerindeki eski görüntülerle reklam yapmaya çalıştıklarını da anlatan Vali Bilmez, "Eski görüntüleri, sosyal medyadan paylaşarak halen gruplar halinde geçilebileceğini göstermeye çalıştılar. Ama aldığımız tedbirler amacına ulaştı. Sınır hattının iyi tutulduğunu İran görünce, onların da Afganistan sınırındaki tedbirleri artırmaya başladığını gözlemliyoruz. Duvar yapımına engel olabilecek tüm mayınlar temizlendi. İkinci etapta 2 bin mayın tamamen temizlendi. Birinci etapta 18 bin civarında mayın vardı. Bunun da büyük bir bölümü temizlendi. Ama duvar yapımına engel bir mayın kalmadı" diye konuştu.


- Van
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'

Emin Bilmez, Kabil, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı' - Son Dakika
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