KABLO HIRSIZI JANDARMADAN KAÇAMADI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde son 1 ayda 7 farklı mahallede kablo hırsızlığı yapan şüpheli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya'nın Mahmutlar, Gözüküçüklü, Şıhlar, Tırılar, Aliefendi, Sapadere ve Çamlıca mahallelerinde son 1 ayda yaşanan 8 enerji ve nakil kablosu hırsızlığının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.Y. (40) olduğunu ve çalıntı kabloları kamyonetle taşıdığını tespit etti. Ekipler M.Y.'nin evine düzenledikleri baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 53 metre enerji ve nakil kablosu, demir makas, demir kesme spirali, yakılmış kablo çelik telleri, kablo parçaları, 2 demir levha ele geçirildi. Şüpheli M.Y. bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.