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Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızları yakalandı

20.10.2021 15:42
Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kablo ve inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kablo ve inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte 100 metre kablo çalınması ve inşatta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olan M.L., E.K. ve Ö.K.'yi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmalarda çalınan malzemeler de ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.K.'nin il merkezinde 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu da tespit edilirken, şahıslar jandarma ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kablo hırsızları yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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