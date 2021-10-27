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KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI - Son Dakika

KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI

27.10.2021 10:50

ARDAHAN'da, yaklaşık 10 ay önce yaşanan karga istilası dün akşam saatlerinde yeniden başladı.

ARDAHAN'da, yaklaşık 10 ay önce yaşanan karga istilası dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Havaların soğumasıyla birlikte bir anda beliren binlerce karga kentin üstünü kara bulut gibi kapladı.

Özellikle sabahın erken ve akşam saatlerinde şehir merkezinde yaşanan karga istilası korku filmlerini aratmıyor. Geçen yıllara göre bu yıl sayıları daha da artan kargaların hem kalabalık bir şekilde hem de aşırı gürültü çıkararak uçmaları kent sakinlerini korkutuyor. Gökyüzünde bir kara bulut gibi uçan kargaların bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik telleri veya ağaçlara konuyor. Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oluyor. Kentte yaşayanlar, kargaların geçen yıllara göre sayılarının misli ile arttığını söyleyerek, kara bulut gibi kentin üstüne çöktüğünü ve uçarken çıkardıkları sesin ise aşırı derecede rahatsızlık verdiğini belirtti.

NEDENİ KURAKLIK VE YAPILAŞMA

Gökyüzünü kaplayan binlerce kargayla ilgili bilgi veren uzman biyolog ve çevre mühendis olan aynı zamanda Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Sağlık Meslek Lisesi'nde biyoloji öğretmenliğ yapan Kemal Kayatürk "2021 baharı ve yazı Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Sezonda etkili olan dolu yağışları ekili alanları ve bitki örtüsünün hem çok iyi gelişmemesine hem de erken yok olmasına neden oldu. Bitki örtüsünden mahrum kalan küçük canlılar açık hedef ve av oldular. Tabi bunu en iyi değerlendiren canlılardan biride kargalar oldu. Artan beslenme ile rahatça üreme ve çok sayıda yavru yapma imkanı doğdu. Öte yandan İlimizde inşaat sektöründeki çalışmalar hız kesmeden devam etmekte. Yapılaşma genelde geniş bahçeli müstakil evlerin yerine apartmanlar dikmek şeklinde olmakta. Bu esnada geniş bir bahçeye yayılmış onlarca ağaç yok edilmektedir. Yok edilen her ağaç yuvası yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan bu kuşlar mecburen o apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor. Başta bu iki faktör olmak üzere hem karga nüfusunun artmasına hem de şehir içinde yoğunluklarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kış aylarında apartmanlardaki yiyecek artıklarda hayvanları bu merkezlere çekmektedir. Bu da ikinci bir yoğunluk nedeni oluşturmaktadır. Tüm bunları alt alta koyup toplarsak bu sene bol kargalı ve karga gürültülü bir kış geçireceğiz diyebiliriz" diye konuştu.

KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI
KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI

Ardahan, İnşaat, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARGA SÜRÜLERİ ŞEHRİN ÜZERİNİ YENİDEN 'KARA BULUT' GİBİ KAPLADI - Son Dakika
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