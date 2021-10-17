KAÇAK HAFRİYATÇILAR İŞİ ABARTTI... GÜPEGÜNDÜZ BOŞ ARSAYA DÖKÜM YAPIP KAÇTILAR - Son Dakika

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KAÇAK HAFRİYATÇILAR İŞİ ABARTTI... GÜPEGÜNDÜZ BOŞ ARSAYA DÖKÜM YAPIP KAÇTILAR (Havadan görüntülerle)

Taylan ERGÜN - Serdar ALTINTEPE ARNAVUTKÖY'de hafriyat döküm sahasına para vermeye yanaşmayan bazı sürücüler, hafriyatlarını kaçak bir şekilde boş arsa ve tarlalara döktü. Bir sürücünün kaçak bir şekilde hafriyat döktüğü anlar mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi sakinlerinden olan Sincar Çatal evinin balkonundan dışarıya bakarken, sokağa giren kamyonun sürücüsünün hafriyat yükünü bir binanın yanındaki boş arsaya döktüğünü fark etti. Çatal, seslenerek hafriyat kamyonu sürücüsünü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Tepkilere aldırmayan sürücü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya, geriye kalanını yola boşaltarak kaçtı. Damperi açık bir şekildeki kamyonuyla kaçan şoförün o anları Sincar Çatal tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de daha önceden boş tarlalara ve şehrin dışına kaçak dökümler yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Doğan Balşak, Artık iyice abartarak şehrin göbeğine döküyorlar. Döküm merkezine 200-300 lira para vermemek için buralara kaçak şekilde dökümler yapılıyor dedi.

Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan da görüntülendi.