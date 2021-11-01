Kaçak kazı yapanlara Jandarma'dan suçüstü - Son Dakika

Karabük merkez ilçeye bağlı Bürnük köyünde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleriğ Bürnük köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ekipler olay yerinde 1 adet define arama dedektörü, 2 adet murç, 1 adet manivela, 1 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet balyoz ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK