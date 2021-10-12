Kaçak yollarla ülkeye sokulan 31 yılan derisi ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak yollarla ülkeye sokulan piton ve su yılanına ait piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 31 adet yılan derisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da bulunan bir iş yerinde nesli tükenmekte olan yılan derilerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreste yaptığı aramada, piton ve su yılanına ait piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 31 adet yılan derisi ele geçirildi.

Yılan derileri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR