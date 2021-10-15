Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (2) - Son Dakika

ESKİ CHP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

İzmit'te, trafik denetiminde durdurulan 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü aniden gaza basınca açık olan cama tutunan polis memuru Bedir Yıldız'ın (25) sürüklenip, yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak'ta bulundu. Aracın ise CHP'de bir dönem il gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan ve inşaat firmasında çalışan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek, trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu'nun kaçtığı belirtildi. Sadıkoğlu'nun yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.