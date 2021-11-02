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Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil - Son Dakika

Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil

02.11.2021 10:50
Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil

CANLI vericisi olmadığı için yaşaması, kendi deyimi ile 'kutsal bağışa' bağlı olan 3 çocuk babası Mehmet Ruhi Aman (58), bir ay önce İzmir Kent Hastanesi'nde kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayat buldu.

CANLI vericisi olmadığı için yaşaması, kendi deyimi ile 'kutsal bağışa' bağlı olan 3 çocuk babası Mehmet Ruhi Aman (58), bir ay önce İzmir Kent Hastanesi'nde kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayat buldu. Bir isimsiz kahramanın kendisine hayat verdiğini belirten Aman, Organ Bağışı Haftası için mesajında; "Pandemi, organ bağışına da organ nakline de engel değil. En güzel örneği de benim. Bağış organla yeniden doğdum. Kaybedilen hayatlar toprak değil can olsun" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan tekstilci Mehmet Ruhi Aman'a, 7 yıl önce karaciğer sirozu tanısı koyuldu. Yıllarca Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktor kontrolünde olan, tedavilerini, diyetini aksatmayan Aman'ın sağlık durumu 7 ay önce kötüleşmeye başladı. Karaciğer değerleri bozulan ve yetmezliğe giren Aman'ın sağlığına kavuşmasının ancak karaciğer nakliyle mümkün olabileceği söylendi. Aman, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Aman için eşi Özlem Aman (50), çocukları Betül Müftüler (30), Hamdi Aman (28) ve Begüm Aman (19) hiç düşünmeden gönüllü oldu. Ancak gönüllülerin arasından Aman için uygun verici çıkmadı. Aman'ın adı kadavradan bağış bekleyenler listesine yazıldı.HAYATA BAĞLAYACAK TELEFONMart ayından bu yana kadavradan bağış bekleyen Mehmet Ruhi Aman'a kaderini değiştiren telefon, geçen 2 Ekim akşamı geldi. Kent Hastanesi'nden aranan Aman'a karaciğer bağışı yapıldığı, nakil için hastaneye gelmesi gerektiği bildirildi. Hiç zaman kaybetmeden hastaneye ulaşan Aman, tetkiklerin tamamlanmasının ardından sabaha karşı nakil operasyonuna alındı. Gerçekleştirilen nakil sonrasında Aman'ın hızla iyileşip normal yaşamına döndü.İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, gerçekleştirilen nakille ilgili ilgi verip, "Hastamızın uygun vericisi olmadığı için kadavradan bağış bekledi. Bu bağış sayesinde de yeni bir hayata başladı. Covid 19 pandemisi yaşamın her alanını etkilese de organ nakline engel değil. Bağış ya da canlı vericili karaciğer nakillerimizi pandemide de gerçekleştiriyoruz. İsteğimiz özellikle vericisi olmayan hastalarımız için kadavradan bağışların daha da artması" diye konuştu.İSİMSİZ KAHRAMANIM BENİ YAŞATTIYapılan nakille sağlığına kavuşan Mehmet Ruhi Aman ise şunları söyledi: "7 yıl önce nedeni bilinmeyen siroz tanısı aldığımda zamanın bu kadar hızlı aleyhime işleyeceğini ummuyordum. Sigara, alkol kullanmamıştım, kontrollerimi, tedavimi hiç aksatmıyordum ama 7 yılın sonunda tek tedavi şansımın karaciğer nakli olduğu söylendi. Eşim, çocuklarım gönüllü oldular. Uygun olsalardı bile onlardan nakil yapılmasına gönlüm razı değildi. 'Kutsal bağış' beklemekten başka bir şansım yoktu. Pandemi nedeniyle bağış umudum yoktu. Moralim bozuktu, geri sayıma geçmiştim. O telefon, o bağış hayatımı değiştirdi. Benim doğum günüm artık 3 Ekim. Kim olduğunu bilmediğim, isimsiz kahramanım var ve o bana hayat verdi. Ona hep dua ediyorum, nur içinde yatsın. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Yeni hayatımdaki birinci ayım 3 Kasım'da doluyor. 3 Kasım'da da Organ Bağışı Haftası başlıyor. Bu hafta için mesajım var. Ben yaşama umudunu yitirmiş, çaresiz organ nakil hastalarından biriydim. Eli öpülesi insanlar yaşadıkları acıyı yüreklerine gömüp, organ bağışında bulundular. Pandemi, organ bağışına da organ nakline de engel değil. En güzel örneği de benim. Bağışlanan organla hayat buldum: O kişinin diğer organları da başka insanları yaşattı şüphesiz. Kaybedilen hayatlar toprak değil can olsun."İZMİR,


Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil
Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil
Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil

Organ Bağışı Haftası, Pandemi, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil - Son Dakika


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