KADEM'in SOGEP kapsamında hayata geçireceği projeyle nitelikli iş gücü hedefleniyor - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan kadın ve gençlere mesleki yetkinlik kazandırmak ve gıda tedarik zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması" projesini geliştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KADEM Merkez yürütücülüğünde, Adana Temsilciliği koordinatörlüğünde ve Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle planlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kalkınma Ajansları bünyesinde açtığı Sosyal Gelişimi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulamaya geçiyor.

Projeyle Adana'da kurulacak uygulamalı eğitim atölyelerinde, özellikle mesleki ve teknik eğitim alma imkanı bulamayan, istihdam edilebilirlikte dezavantajlı konumda bulunan, dar gelirli genç ve kadınların, örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği, paketleme, soğuk hava depo sistemleri, seracılık, bant elemanı gibi alanlarda mesleki yeterliliklerinin geliştirilip istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda kurulacak, kar amacı gütmeyen Kırsal Kalkınma Kooperatifi Eğitim Merkezinde, her yıl 90 kursiyerin eğitim alarak nitelikli iş gücü kaynağı olarak piyasaya dahil edilmesi planlanıyor.

Proje sayesinde sadece üretimin değil aynı zamanda örgütlenmenin, iyi pazarlama için ürün analizinin, ambalajlamanın, tanıtım ve markalaşmanın öneminin ortaya konularak gıda tedarik zincirinde tarımsal ürünlerin israfının önlenmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılması da hedefleniyor.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteklediği projeden, hal esnafı, çiftçiler, organize sanayi bölgesinden ve gıda tedarik zincirinden 2 bin kişinin doğrudan, 4 bin kişinin de dolaylı olarak faydalanacağı öngörülüyor.

Eğitimlerini tamamlayarak üretim aşamasına geçen kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlamalarını yapabilmeleri için Adana merkezde kurulacak Kırsal Kalkınma Kooperatifi de ürün satışı için 2 noktada yer desteği sağlayacak.

Projenin ileriki safhalarında atölyelere ilave olarak kamu, STK, Sera OSB ve Ticaret Odası sektör temsilcileri ile yetkinlik ve iş gücü olanaklarını artırmaya dönük yeni iş birlikleri de amaçlanıyor.