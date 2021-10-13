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Kaderi değiştirecek kararlar… - Son Dakika

Kaderi değiştirecek kararlar…

13.10.2021 11:44
Kaderi değiştirecek kararlar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, İzleyicilerin Perşembe gününü sabırsızlıkla beklediği ve ekranların başından bir an olsun ayrılmadığı 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yine aksiyon dolu ve sürprizli bir bölüm ekranlara gelecek.

Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın acılarıyla tekrar yüzleşeceği ve yeni maceralara atılacağı beşinci bölümde neler olacak;

Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?

Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti. Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı. Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?

Diğer tarafta ise Midilli'den İskenderiye'ye yelken açan Hızır, Niko, İshak ve Hamza'nın içinde olduğu gemi Radko ve askerlerinin olduğu savaş gemisi tarafından saldırıya uğramıştı. Fakat Hızır Reis'in zeka dolu ve bir o kadar da cesaret isteyen planı işe yaramış ve Radko'nun gemisini püskürtmeyi başarmışlardı. Ancak Pietro'dan kesin emir almış olan korkusuz savaşçı Radko da peşlerini bırakmamaya kararlıdır. Radko'nun yeni stratejisi nasıl şekillenecektir? Hızır, Niko ve İshak, ona karşı kendilerini ve kitabı koruyabilecekler mi?

Tüm bu hadiseler deryalarda yaşanırken, Baba Oruç'un öldüğünü düşündüğü Antuan, Pietro'nun gayretleri sonucunda eski sağlığına kavuşmuştu. Antuan'ın tehlikeli bir savaşçı ve becerikli bir korsan olduğunu bilen Pietro, onu kendi tarafında savaşması için ikna edebilecek midir?

Öte yandan Despina'nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Lakin o bu duruma Baba Oruç'u sevdiği için katlanıyordur. Babası Yorgo ve Oruç'un ailesine fitne saçmak isteyen Asiye'nin öğütleri kafasını karıştırıyordur. Peki, Depsina onları dinleyip karnındaki çocuktan vazgeçecek midir? Despina'yı Oruç'tan ayırmak isteyen Yorgo neler yapacaktır?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi her Perşembe 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

Selanik, Adalet, Trt 1, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kaderi değiştirecek kararlar… - Son Dakika


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