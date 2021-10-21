KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamaları vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamaları hakkında alışveriş merkezlerinde ve Candoğan Parkında bilgilendirme yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sunmak, suçla mücadelede vatandaşların desteğini alarak risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçmek, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığı oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde, daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlamak amacıyla UYUMA, Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına ve acil müdahale uygulaması olan KADES ve çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırmak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ mobil uygulamaları hakkında bilgi verdi. Alışveriş merkezleri ve Candoğan Parkında açılan stantlarda 5 bin broşür dağıtıldı. - DENİZLİ