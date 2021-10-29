Kadıköy'de boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Altınçay Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kadıköy 'ün Fikirtepe semtinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

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