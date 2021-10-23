KADIKÖY'DE UMUMA AÇIK EĞLENCE MERKEZLERİNDE DENETİM - Son Dakika

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, ilçe genelinde umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlere Yunus Timleri, Bekçiler ve Trafik ekipleri de destek verdi.

22.10.2021 Tarihinde 22: 00-01: 00 saatleri arasında Kadıköy genelinde, ilçeye bağlı polis ekipleri tarafından umuma açık eğlence mekanlarına denetimler düzenlendi. Yapılan denetimlerde, usulsüzlüğe rastlanılan mekanlara idari yaptırım uygulanarak belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Toplam 42 mekanda yapılan kontrollerde 448 GBT sorgusu, 38 araç sorgusu yapıldı. Bahse konu bazı mekanlardaki usulsüzlükler hariç olumsuzluğa rastlanmadı.