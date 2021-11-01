Üye Girişi
Kadıköy Moda'da köpek tartışması - Son Dakika

Kadıköy Moda'da köpek tartışması

01.11.2021 12:30
Kadıköy Moda'da köpek tartışması

KADIKÖY Moda Sahil'inde iddialara göre Tülay Ülker'ın sahip olduğu köpek, Atakan Gülgar'ın sahibi olduğu Golden Retriever cinsi Alex isimli köpeğine saldırdı.

KADIKÖY Moda Sahil'inde iddialara göre Tülay Ülker'ın sahip olduğu köpek, Atakan Gülgar'ın sahibi olduğu Golden Retriever cinsi Alex isimli köpeğine saldırdı. Saldırı sonrası köpeği Alex'in ağır yaralandığını belirten Gülgar, "Tasmasız pitbull ya da pitbull kırması bir köpek bir anda Alex'e saldırdı. Saldırı için şikayetçi oldum. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi saldırgan köpekle ilgili müdahalede bulunmadı. Şu an istediğim şey adalet. Alex'in başına başka köpeklerin başına gelmemesi" dedi. Atakan Gülgar'ın iddialarına yanıt veren Tülay Ülker ise, "Köpeğim Hodor, pitbull cinsi bir köpek değil, American Staffordshire Terrier cinsi. Köpeğim saldırgan bir köpek değil. Atakan beyin köpeği benim köpeğimi kışkırttı. Boğuşma sırasında birbirlerini ısırdılar. Benim köpeğimde de hasar var" diye konuştu.

"SALDIRI SONRASI ALEX'DE ÇOK DERİN YARALAR OLUŞTU"

Köpeği Alex ile Kadıköy Moda'da yaşayan Atakan Gülgar, "27 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 civarında Moda Sahil'de Alex ile her zamanki yürüyüşümüzü yapıyorduk. Alex 10 yaşında ve bu zamana kadar hiçbir hayvana şiddeti yoktur. Hatta kediden bile korkan bir köpektir. O gün Alex ile rutin yürüyüşümüzü yaparken tasmasız pitbull, ya da pitbull kırması bir köpek bir anda Alex'e saldırdı. Köpek, Alex'in arka bölgesinden tuttu bırakmadı. Ben de bağırmaya başladım ve o an saldırgan köpeği gezdiren iki kişiden biri yanımıza geldi. Köpekleri ayırmaya çalıştık. Ardından çevrede bulunan biri elinde bir sopayla geldi ve Alex'e saldıran köpeğe vurdu. 5- 10 dakikalık bir mücadele sonrası ancak ayırabildik. Saldırı sonrası Alex'de çok derin yaralar oluştu. Hemen 155'i aradım ve polis ekipleri geldi. Şikayetçi olduğumu söyledim. O esnada bir kadın geldi ve köpeğin kendisine ait olduğu söyledi. 15 gün önce köpeği sokakta bulduğunu şiddet eğiliminden dolayı hiçbir barınağın kabul etmediğini ve sahiplendiğini söyledi. Köpeğin sahibi benden şikayetçi olmamamı istedi. Ancak o köpek benim köpeğime öldürmek için saldırdı. Çünkü bu köpek öldürmek için yetiştirilmiş bir köpek" dedi.

"O KÖPEK, BENİM KÖPEĞİMİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Gülgar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Olayın hemen ardından Alex'i veterinere götürdük. 40 dakikalık bir operasyon geçirdi. Vücudunun arka kısmında çok ciddi diş yaralarının olduğu gözlendi. Adli vaka raporu aldım. Ardından karakola gittim. Olay anında bazı köpek sahipleri yanımıza geldi ve 'Bu köpeğin bu kaçıncı vukuatı' dedi. Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de bu köpeği almadı. O köpek, benim köpeğimi öldürmeye teşebbüs etti. Ancak belediyeler o köpeğe hiçbir müdahalede bulunmadı. Şu an tek istediğim şey adalet. Alex'in başına başka köpeklerin başına gelmemesi."

"KÖPEĞİM SALDIRGAN BİR KÖPEK DEĞİL, TAM TERSİ ÇOK İNSANCIL BİR KÖPEK"Saldırgan olduğu iddia edilen köpeğin sahibi Tülay Ülker ise "İsmi Hodor olan köpeğimi sokakta buldum ve ölüme terk edilmişti. Hodor'u veterinere götürdüm ve tedavi ettirdim. Sonrasında belediyeyi aradım ancak belediye yetkililer köpekle ilgilenmediklerini söyledi. Ben de sahiplendim. Hodor, pitbull cinsi bir köpek değil, cinsi American Staffordshire Terrier. Köpeğim saldırgan bir köpek değil, tam tersi çok insancıl bir köpek. Hodor daha 1 yaşında. Atakan bey, olayı biraz büyütüyor. O Hodor'u iki arkadaşımla gezdirmeye götürdük. Ancak Atakan bey köpeğini her zaman olduğu gibi tasmasız gezdiriyordu. Ancak benim köpeğimin tasması vardı. Atakan beyin köpeğiyle benim köpeğim oyun oynamaya başladı. Ancak Atakan beyin köpeği benim köpeğimi kışkırttı. Boğuşma sırasında iki köpek birbirlerini ısırdı. Benim köpeğim saldırgan bir köpek değil. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Benim köpeğimde de hasar var" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE SOPA ALDIK PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE VURDUK. ANCA ÖYLE AYIRABİLDİK"

Olaya şahit olan Mustafa Yıldırım, "İçeride çalışıyordum, bir anda bağırışıma seslerini duydum. Pitbull, Golden cinsi köpeği boğmaya çalışıyordu. Biz de sopa aldık pitbull cinsi köpeğe vurduk. Anca öyle ayırabildik" dedi.


Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması
Kadıköy Moda'da köpek tartışması

Pitbull, Kadıköy, Köpek, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy Moda'da köpek tartışması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi 12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak 12:17 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada         
12:37
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili sessizliğini bozdu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili sessizliğini bozdu: Performans sergiledik         
12:14
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 12:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy Moda'da köpek tartışması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement