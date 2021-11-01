Kadıköy Moda'da köpek tartışması - Son Dakika

KADIKÖY Moda Sahil'inde iddialara göre Tülay Ülker'ın sahip olduğu köpek, Atakan Gülgar'ın sahibi olduğu Golden Retriever cinsi Alex isimli köpeğine saldırdı. Saldırı sonrası köpeği Alex'in ağır yaralandığını belirten Gülgar, "Tasmasız pitbull ya da pitbull kırması bir köpek bir anda Alex'e saldırdı. Saldırı için şikayetçi oldum. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi saldırgan köpekle ilgili müdahalede bulunmadı. Şu an istediğim şey adalet. Alex'in başına başka köpeklerin başına gelmemesi" dedi. Atakan Gülgar'ın iddialarına yanıt veren Tülay Ülker ise, "Köpeğim Hodor, pitbull cinsi bir köpek değil, American Staffordshire Terrier cinsi. Köpeğim saldırgan bir köpek değil. Atakan beyin köpeği benim köpeğimi kışkırttı. Boğuşma sırasında birbirlerini ısırdılar. Benim köpeğimde de hasar var" diye konuştu.

"SALDIRI SONRASI ALEX'DE ÇOK DERİN YARALAR OLUŞTU"

Köpeği Alex ile Kadıköy Moda'da yaşayan Atakan Gülgar, "27 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 civarında Moda Sahil'de Alex ile her zamanki yürüyüşümüzü yapıyorduk. Alex 10 yaşında ve bu zamana kadar hiçbir hayvana şiddeti yoktur. Hatta kediden bile korkan bir köpektir. O gün Alex ile rutin yürüyüşümüzü yaparken tasmasız pitbull, ya da pitbull kırması bir köpek bir anda Alex'e saldırdı. Köpek, Alex'in arka bölgesinden tuttu bırakmadı. Ben de bağırmaya başladım ve o an saldırgan köpeği gezdiren iki kişiden biri yanımıza geldi. Köpekleri ayırmaya çalıştık. Ardından çevrede bulunan biri elinde bir sopayla geldi ve Alex'e saldıran köpeğe vurdu. 5- 10 dakikalık bir mücadele sonrası ancak ayırabildik. Saldırı sonrası Alex'de çok derin yaralar oluştu. Hemen 155'i aradım ve polis ekipleri geldi. Şikayetçi olduğumu söyledim. O esnada bir kadın geldi ve köpeğin kendisine ait olduğu söyledi. 15 gün önce köpeği sokakta bulduğunu şiddet eğiliminden dolayı hiçbir barınağın kabul etmediğini ve sahiplendiğini söyledi. Köpeğin sahibi benden şikayetçi olmamamı istedi. Ancak o köpek benim köpeğime öldürmek için saldırdı. Çünkü bu köpek öldürmek için yetiştirilmiş bir köpek" dedi.

"O KÖPEK, BENİM KÖPEĞİMİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Gülgar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Olayın hemen ardından Alex'i veterinere götürdük. 40 dakikalık bir operasyon geçirdi. Vücudunun arka kısmında çok ciddi diş yaralarının olduğu gözlendi. Adli vaka raporu aldım. Ardından karakola gittim. Olay anında bazı köpek sahipleri yanımıza geldi ve 'Bu köpeğin bu kaçıncı vukuatı' dedi. Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de bu köpeği almadı. O köpek, benim köpeğimi öldürmeye teşebbüs etti. Ancak belediyeler o köpeğe hiçbir müdahalede bulunmadı. Şu an tek istediğim şey adalet. Alex'in başına başka köpeklerin başına gelmemesi."

"KÖPEĞİM SALDIRGAN BİR KÖPEK DEĞİL, TAM TERSİ ÇOK İNSANCIL BİR KÖPEK"Saldırgan olduğu iddia edilen köpeğin sahibi Tülay Ülker ise "İsmi Hodor olan köpeğimi sokakta buldum ve ölüme terk edilmişti. Hodor'u veterinere götürdüm ve tedavi ettirdim. Sonrasında belediyeyi aradım ancak belediye yetkililer köpekle ilgilenmediklerini söyledi. Ben de sahiplendim. Hodor, pitbull cinsi bir köpek değil, cinsi American Staffordshire Terrier. Köpeğim saldırgan bir köpek değil, tam tersi çok insancıl bir köpek. Hodor daha 1 yaşında. Atakan bey, olayı biraz büyütüyor. O Hodor'u iki arkadaşımla gezdirmeye götürdük. Ancak Atakan bey köpeğini her zaman olduğu gibi tasmasız gezdiriyordu. Ancak benim köpeğimin tasması vardı. Atakan beyin köpeğiyle benim köpeğim oyun oynamaya başladı. Ancak Atakan beyin köpeği benim köpeğimi kışkırttı. Boğuşma sırasında iki köpek birbirlerini ısırdı. Benim köpeğim saldırgan bir köpek değil. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Benim köpeğimde de hasar var" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE SOPA ALDIK PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE VURDUK. ANCA ÖYLE AYIRABİLDİK"

Olaya şahit olan Mustafa Yıldırım, "İçeride çalışıyordum, bir anda bağırışıma seslerini duydum. Pitbull, Golden cinsi köpeği boğmaya çalışıyordu. Biz de sopa aldık pitbull cinsi köpeğe vurduk. Anca öyle ayırabildik" dedi.