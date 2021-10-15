Üye Girişi
Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi - Son Dakika

Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi

15.10.2021 12:32

Düzce'de 46 yaşındaki Sultan Mutlu, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliği alanında aldığı eğitim sonrası, eski fındık deposunu üretim tesisine çevirerek iş hayatına atıldı.

Düzce'de 46 yaşındaki Sultan Mutlu, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliği alanında aldığı eğitim sonrası, eski fındık deposunu üretim tesisine çevirerek iş hayatına atıldı.

Cumayeri ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Mutlu, mantar yetiştiriciliğini profesyonelce yürütmek için araştırma yaptı.

"Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında 2016'da "sağlık" ve "çevre" alanlarında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesindeki çalışmaları inceleyen Mutlu, geçen yıl Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) tarafından açılan Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği kursuna başvurdu.

Kursu tamamlayan Mutlu, daha sonra ailesinin de desteğiyle tıbbi mantar yetiştiriciliği için Cumayeri ilçesindeki eski fındık deposunu üretim tesisine çevirmeye karar verdi.

Mutlu, GETAT Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ile öğretim görevlisi Selime Semra Erol'dan, mantar yetiştiriciliği ve tesis kurulumu için teknik ve akademik destek aldı.

İş hayatına atılarak aile bütçesine katkıda bulunan kadın, pazar sıkıntısı yaşamadan GETAT'a verdiği ürünlerin tıbbi alanda kullanılmasını sağlıyor.

"Girişimcilik düşünen kadınlar bir denemede vazgeçmesin"

Sultan Mutlu, AA muhabirine, mantar yetiştiriciliğinde önceden bilgisinin olmadığını, araştırmaları sonucu bu işi yapabileceğine karar verdiğini söyledi.

GETAT'ın kursuna katıldığını anlatan Mutlu, "Eğitimin ardından denemek istedim. Sonuç aldım. Kararımı ailemle paylaştım. Ailemden yardım almam gerekti. Bütün şartları bir araya getirdikten sonra deneme aşamasına geçtik." diye konuştu.

Mutlu, fındık deposunda üretim yaptığını dile getirerek, "Benim için bu iş öncelikle bir hobiydi, hatta bu işle ilgili çok ince hesaplar yapmadım. İlk başlarda hediye ettim mantarları çevreme. Ancak kabaca bir hesap yaptığımız zaman gerçekten güzel bir kazancı var bu işin. Yeni yılda başladım. İlk deneyimimdi ve ilk mahsulü topladık bu sene. Aldığımız sonuçtan dolayı da çok mutluyum. Yaşadığım ilk deneyimin ardından bu kadar güzel sonuç almak benim için büyük başarı." ifadelerini kullandı.

Kadınlara, üretime katkıda bulunmaları çağrısı yapan Mutlu, "Girişimcilik düşünen kadınların, hayalperest olmamaları ve sağlam adımlar atarak gerçekçi verilerle hareket etmeleri lazım, pes etmeden. Bir denemede de vazgeçmesinler." dedi.

Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi
Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi
Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi
Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi
Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi

Cumayeri, Fındık, Mantar, Düzce, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
09:50
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın girişimci eski fındık deposunu mantar üretim tesisine çevirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement