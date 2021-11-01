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Kadın girişimci ürettiği ödüllü zeytinyağlarıyla 3 kıtadaki sofraları tatlandırıyor - Son Dakika

Kadın girişimci ürettiği ödüllü zeytinyağlarıyla 3 kıtadaki sofraları tatlandırıyor

01.11.2021 11:18
Kadın girişimci ürettiği ödüllü zeytinyağlarıyla 3 kıtadaki sofraları tatlandırıyor

Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işçilerle beraber hasat ettiği zeytinlerini yurt içi pazarı yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işçilerle beraber hasat ettiği zeytinlerini yurt içi pazarı yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Gökduman, 2012 yılında 2 çocuğuna daha çok vakit ayırmak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için hayatında yenilikler yapmaya karar verdi.

Zeytinyağı üretimi konusunda eğitim gören Gökduman, öğrendiklerini uygulamak için zeytin bahçesi satın aldı.

Ürettiği zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara gönderen Gökduman, bu yıl Japan Olive Oil Prize (JOOP) 2021 Arbequina, International Oil Contest 2021 (EVO IOOC ITALY 2021) ve Anadolu Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (ANATOLIA IOOC 2021) altın madalya, Oliuinus Arjantin 2021 Grand Prestigio Oro 2021, London Olive Oil Competition (IOOC) 2021 ve Olive Oil Competition (Olive Japan 2021) yarışmalarında ise gümüş madalya kazandı.

Üretim kapasitesini artıran Gökduman, 2 yıl önce 15 milyon liralık yatırımla Havran ilçesinde soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve şarküteri ürünlerinin de yer aldığı 8 dönümlük tesis açtı. İlçedeki 150 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci, ürünlerini yurt içi pazarının yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

Gökduman, her yıl yaklaşık 10 ton soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı ile 5 ton doğal fermente yeşil ve siyah zeytini yurt dışına gönderiyor.

"Balıkesir'in gastronomisine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz"

Gökduman, AA muhabirine, İstanbul'un yoğunluğundan sıkıldığı için Havran'a yerleştiğini söyledi.

İlk olarak 50 dönüm zeytin ağacı bulunan bir tarla aldığını belirten Gökduman, "Bu işe başlarken zeytinyağı ile ilgili pek bir şey bilmiyordum. Eğitimler alarak kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiğini öğrendim. İlk yılımdan itibaren ödüller aldım, bu ödüller beni motive etti. Hızla her yıl zeytin bahçesini artırmaya devam ettim. Şu anda 150 tona yakın zeytin yağı, 150 ton da zeytin üretme kapasitemiz var." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekli bir proje geliştirerek 3 yıl önce fabrikasını kurduğunu anlatan Gökduman, şöyle konuştu:

"Burada aynı zamanda şarküteri ve ürettiğimiz ürünlerimizi sergilediğimiz yerimiz mevcut. Havran'ın yerel lezzetlerinin de yer aldığı restoranımızı hayata geçirdik. Aynı zamanda Balıkesir kuzusunu da zeytinyağlı yemeklerimizle birlikte müşterilerimize sunuyoruz. Balıkesir'in gastronomisine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Butik bir zeytinyağı üretim tesisimizde, başından itibaren zeytinyağının üretimiyle masaya gelinceye kadarki süreci bu ortamda göstermiş oluyoruz."

"30 bin zeytin ağacımız var"

Gökduman, Güney Kore'ye, ABD'ye ve bu yıl da Hollanda'ya ürün gönderdiklerini dile getirerek, Türkiye'nin zeytinyağlarının yurt dışında çok beğenildiğini ifade etti.

Gökduman, Türk zeytinyağlarının önceden markasız ve İtalya ile Yunanistan üzerinden yurt dışına gönderildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi artık daha fazla ambalajlı ürün yaparak Türk markasıyla yurt dışına satışı artırmaktayız. İnternet formlarında da ürünlerimizi göndereceğiz. Başka ülkelerden de talepler var, küçük küçük göndereceğiz. İç pazarımızdaki müşterilerimizi ihmal etmeden, bahçeden itibaren üretimde kendim yer alarak en son, müşterime de kendim ulaştırıyorum. Onun için de her yıl çok talep ediliyoruz, ona göre de zeytinliğimi ve ekibimi genişletiyorum. Şu anda 30 bin zeytin ağacımız var, kendi mülkümüzde olan yerler var. Onun dışında ihaleye katılarak kiraladığımız yerler var. Bahçeden toplanmasından paketlenmesine kadar tümünü kendi ekibimiz yapıyor."

Avrupa Birliği, Güney Kore, Balıkesir, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimci ürettiği ödüllü zeytinyağlarıyla 3 kıtadaki sofraları tatlandırıyor - Son Dakika


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