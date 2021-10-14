Kadın muhtarın kurduğu kooperatif hemcinslerine gelir kapısı oldu - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesi Boyalı Mahallesi Muhtarı ve Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bahriye Süer, makarna, erişte, tarhana gibi ürünler üreten kooperatif üyesi kadınların aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Süer, AA muhabirine, gerek muhtarlık gerek kooperatif olarak çok yönlü çalışma içinde olduklarını belirtti.

Köydeki eski okul binasının kooperatife tahsis edilmesinin ardından düzenlemeler yaptıklarını anlatan Süer, "Burada makarna, erişte, tarhana imalatında bulunuyoruz. Bu ürünleri kurutmak için kurutma alanları yaptık. Ürünlerimize oldukça talep var. Bu aylarda tarhana, erişte gibi ürün imalatında bulunuyoruz. Kadınlarımız gerçekten hummalı bir çalışma yapıyorlar. Köylü kadınlarımız, bana oldukça ciddi destek sağlıyorlar. Ben de onlara istihdam alanları oluşturmaya çalışıyorum." dedi.

Süer, müşterilerin talebine göre imalat yaptıklarını anlatarak, "Çok temiz ve kaliteli üretim yapıyoruz. Kadın üyelerimiz hiç durmadan çalışıyorlar ve böylece gelir elde ediyorlar." ifadesini kullandı.

Kooperatif olarak yazın başlatılan çalışma kapsamında 15 kadına eğitim verdiklerini aktaran Süer, şunları kaydetti:

"Bu kadınlarımız, köyümüze kurduğumuz tezgahlarda tiftikten soft kumaş dokumaya başlayacaklar. Böylece de köyümüzdeki küçükbaş hayvanların yününün değerlenmesini sağlayacağız. Özellikle gelir getirici çalışmalarda bulunmaya devam ediyoruz. Gerçekten boş durmuyoruz, el birliği içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."