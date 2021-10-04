Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu

Son Güncelleme: 04.10.2021 15:53

Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu(AA) İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız, namağlup şampiyon oldu.

Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu(AA) İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız, namağlup şampiyon oldu. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı. Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Bunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre
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