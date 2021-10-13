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Kadınlar reçel atölyesinde buluştu - Son Dakika

Kadınlar reçel atölyesinde buluştu

13.10.2021 09:08
Kadınlar reçel atölyesinde buluştu

Bornova Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği Mutfakta Buluşalım etkinlikleri Turşu Atölyesinin ardından Reçel Yapım Atölyesi ile devam etti.

Evka-3'te bulunan Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşen etkinlikte kadınlar mevsim meyvelerinden reçel yaptı.

Bornova Belediyesi'nin doğal ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlendirme, israf etmeme ve ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla hazırladığı etkinlikte şeftali ve incir reçeli yapıldı. Bornovalı kadınlar, uzman eğitmen tarafından anlatılan tekniklerle kadınlar kendi reçellerini yaparken, kullandıkları meyvelerin kabuklarından da sirke ve pestil yapmayı öğrendi.

Hem sağlıklı hem ekonomik

Günümüzde herkesin doğal ürünlere yönlendiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Evde yapılan ürünler sağlıklı ve doğal olmasının yanında bir de ekonomik. Tabi bunları da doğru yapma yollarını bilmek gerekiyor. Bizde kadınlara bu yolları öğretmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.

Kadınlar reçel atölyesinde buluştu

Bornova Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadınlar reçel atölyesinde buluştu - Son Dakika


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