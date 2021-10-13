Kadınlar reçel atölyesinde buluştu - Son Dakika

Evka-3'te bulunan Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşen etkinlikte kadınlar mevsim meyvelerinden reçel yaptı.

Bornova Belediyesi'nin doğal ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlendirme, israf etmeme ve ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla hazırladığı etkinlikte şeftali ve incir reçeli yapıldı. Bornovalı kadınlar, uzman eğitmen tarafından anlatılan tekniklerle kadınlar kendi reçellerini yaparken, kullandıkları meyvelerin kabuklarından da sirke ve pestil yapmayı öğrendi.

Hem sağlıklı hem ekonomik

Günümüzde herkesin doğal ürünlere yönlendiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Evde yapılan ürünler sağlıklı ve doğal olmasının yanında bir de ekonomik. Tabi bunları da doğru yapma yollarını bilmek gerekiyor. Bizde kadınlara bu yolları öğretmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.