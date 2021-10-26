Kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire Başkanı Güler Özdoğan, "Kovid-19 salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışmaya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu" toplantısı AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında yapıldı.

Uygur, komisyonun açılış konuşmasında, kadınları güçlendirmenin en kestirme yolunun onları bir şekilde hayatın her alanına, özellikle de ekonomi ve üretim sürecine dahil etmek olduğunu belirtti.

Kadın istihdamının, girişimciliğinin kalıcı ve sürdürülebilir kılınması gerektiğine dikkati çeken Uygur, bu noktada kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması konusunun önem kazandığını dile getirdi.

Kadınların eğitim ve çalışma imkanlarının geniş tutulmasıyla kadın istihdamında gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Uygur şunları söyledi:

"İktidarlarımız döneminde kadınlarımızın yaşadığı sorunları çözebilmek amacıyla son dönemde önemli adımlar atılmıştır. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında İş Kanunu'nda, Devlet Memurları Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. Çalışan annelere kolaylıklar sağlanmış, doğum ve süt izni süreleri uzatılmış, esnek çalışma saatleri, erken emeklilik düzenlemeleri, torun bakım teşvikleri ile kadınlarımız güçlendirilmiştir."

Koşulların her geçen gün değişmesi nedeniyle ihtiyaçların çeşitlendiğini ve arttığını dile getiren Uygur, "İş ve aile yaşamını uyumlaştırma noktasında atacağımız adımlar kadınların iş gücü piyasalarına dahil olmasını ve piyasalarda erkeklerle eşit fırsatlara erişimlerini kolaylaştıracaktır." dedi.

Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,9

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire Başkanı Güler Özdoğan, komisyona yaptığı sunumda, bu yılın temmuz ayı verisine göre kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9 olduğunu söyledi.

İş gücüne katılım oranının yüzde 34, kayıt dışı çalışma oranının yüzde 36,8 olduğunu aktaran Özdoğan, verilerin henüz istenilen düzeyde olmadığını, iş gücü ve istihdam verilerin yükseltilmesini, kayıt dışı oranının ise düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Kadınların iş gücüne katılamama nedenleri ve kadınlara verilen izinlere ilişkin bilgi veren Özdoğan, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması için önerilerde bulundu.

Özdoğan şunları kaydetti:

"Memurlar için ikincil mevzuatın hayata geçirilmesi, yapılması gereken önemli işlerden biri olarak gözüküyor. Mesai saatlerini kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının giriş ve çıkış saatleriyle uyumlaştıracak şekilde birtakım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Kovid-19 salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışmaya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir. İşin el verdiği ölçüde tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür. Esnek mesai sistemi uygulaması da önerilebilecek çalışmalar arasında görülüyor. Doğum sonrası izinler artırılabilir. Aile dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir."