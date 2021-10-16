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Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor - Son Dakika

Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor

16.10.2021 11:10

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Göknil Şanal, kadın eşitliği konusunda farkındalık sağlamak için karavana dönüştürdüğü minibüsüyle kilometrelerce yol kat ediyor.

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Göknil Şanal, kadın eşitliği konusunda farkındalık sağlamak için karavana dönüştürdüğü minibüsüyle kilometrelerce yol kat ediyor.

Geçen yıl satın aldığı ve özel işçilikle adeta bir eve dönüştürdüğü minibüsüne "Düldül" adını veren Şanal, şaşkın bakışlara aldırmadan, hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin birçok bölgesindeki toplantılara giderek otel yerine aracında uyumayı tercih ediyor.

Küçük yaşta ailesiyle göç ettiği Avustralya'dan genç yaşlarda yurda dönerek eğitim hayatını tamamlayan Şanal, 20 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalıştı.

Ankara'da yaşayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kadınların toplumdaki eşitliği için 26 yıldır çalışmalarına devam eden Şanal, Bilecik'teki toplantı ve ziyaretlerine karavanıyla katılarak çevresindekilerin ilgi odağı oldu.

Şanal, AA muhabirine, kadın eşitliği için hayata geçirdikleri projede 34 ilin yer aldığını ve 7 bölge mentorundan biri olarak görev aldığını söyledi.

Yüz yüze temaslarda bulunmak için kentlere gitmeye başladığını ifade eden Şanal, "34 ilden 150'ye yakın örgütle çalışıyoruz ve kadınlarla pandemiden dolayı daha hiç tanışamadık. Bu durum doğrultusunda biraz gözü karartıp insanlarla tanışıp görüşelim istedik. Önce Sakarya'da bölge toplantısı yaptık. Bizim bölgede Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Bolu var. Şimdi Bilecik'ten başlayarak illeri tek tek gezeceğim inşallah." diye konuştu.

"Kadınların eşitliğe kavuşmasını istiyoruz"

Türkiye'de kadınların toplumsal hayatın her alanında eşitliğe kavuşmasını istediklerini, cinsiyet ayrımcılığına karşı kent kent gezerek mücadele verdiklerini belirten Şanal, bu çalışmada karavanı Düldül'ün büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Geçen yıl otomobilini değiştirme düşüncesi üzerine oğlunun teklifiyle bir minibüs satın aldıklarını ve oğluyla birlikte karavana dönüştürdüklerini anlatan Şanal, "Karavanın olması benim için avantaj oldu. Otel derdi yok, yol derdi yok. Rahat rahat geziyorum." dedi.

"Kadınbaşımıza" hesabından paylaşıyor

Uzun yolculuklara alışık olduğunu aktaran Şanal, şunları kaydetti:

"Biz ailece gezginiz. Yolda uykum mu geldi, kenara çekerim bir 15-20 dakika uyurum. Uyanır ve yola devam ederim. Ben alışkınım. Jandarma durduruyor. 'Abla karavan mı bu' diye soruyor. İçini görmek için izin istiyorlar. Merak eden çok oluyor. Kadın olunca 'Bunu kim sürüyor' diye çok soruyorlar. 'Ben sürüyorum' diyorum, 'Nasıl yani' diye tepkiler oluyor. İnsanlar bunlara alışacak."

Zeynep Göknil Şanal, karavanıyla yolculuğa başlamasının ardından sosyal medyada "kadınbaşımıza" adlı hesabından yaşadığı serüveni paylaşmayı ihmal etmediğini de sözlerine ekledi.

Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan ise Şanal'ın kente karavanıyla geldiğini, otelden yer ayrılmasını istemediğini dile getirerek, "Önce çok tuhaf geldi. Komşularım bile 'Ayla abla o burada nasıl kalacak' dediler. Bizim de hoşumuza gitti. Çok ilginç bir misafir ağırladık. Karavanı da çok güzel. Onda bir sorun yok da biz de isteyeceğiz böyle bir karavan. Sorun ondan olacak gibi." ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor
Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor
Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor
Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor
Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor

Türkiye, Bilecik, Ankara, Otel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınların toplumsal eşitliği için karavanıyla şehir şehir dolaşıyor - Son Dakika


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