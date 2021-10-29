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KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ - Son Dakika

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

29.10.2021 22:40

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Manuş Baba konser verdi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Manuş Baba konser verdi.

Öğretmenevi önündeki meydanda düzenlenen konserde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Cumhuriyet Bayramımızın 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Birbirinden ünlü sanatçılarımızı Kadirli halkıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Halk konserine gelen binlerce vatandaş, Manuş Baba'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Manuş Baba'ya dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ
KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ
KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ
KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ
KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

Ömer Tarhan, Cumhuriyet, Kadirli, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ - Son Dakika
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