Kadışehri Halk Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kurulan Halk Kütüphanesi'nin hizmete açıldığı bildirildi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öncülük ettiği, Yozgat Valiliği ile Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün birlikte yaptığı "Her İlçeye Bir Kütüphane" projesi kapsamında Kadışehri Halk Kütüphanesi'nin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Çiftci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın projesi kapsamında Kadışehri ilçemize yaptığımız çalışmalar doğrultunda kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. İlçeye ilk kez kütüphane açılmış olması özellikle öğrencilerimizin adına büyük bir gelişme. Kadışehri ile ilimizde aktif kütüphane sayımız 15 oldu. İlimizde toplam 61 bin 374 kitap ile hizmet vermekteyiz. Kadışehri Halk Kütüphanesi binası tadilat ve tefrişatının yapımındaki desteklerinden dolayı Kadışehri Belediyesi ve KOP Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum."