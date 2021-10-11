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KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

11.10.2021 11:55

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikada maddi zararın 10 ile 15 milyon TL arasında olduğu bildirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikayı kaplayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. 12 araç ve 47 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı fabrikada 5 hangar küle döndü. Yangın 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Kağıt fabrikasında başlayan yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın içinde bulunan malzemeler küle döndü. Yetkililerden alınan bilgiye göre fabrikadaki maddi zararın 10 ile 15 milyon TL arasında olduğu bildirildi. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Türk Lirası, İtfaiye, Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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