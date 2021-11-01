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Kağıthane 41 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika

Kağıthane 41 milyon liralık dev yatırım

01.11.2021 16:19
Kağıthane 41 milyon liralık dev yatırım

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe-Telsizler bölgesine 41 milyon liraya mal olacak otopark ve kapalı pazaryeri projesinin temeli atıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 'Teknolojik Otopark Çözümleri' ve 'Kapalı Pazaryerleri' projesinin temeli, Gültepe-Telsizler bölgesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törenle atıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, muhtarlar ve meclis üyeleri de törene katılanlar arasındaydı.

Gültepe-Telsizler Kapalı Otopark ve Pazaryeri 440 araç kapasiteli olacak.Otopark aynı zamanda belirli günlerde 1.256 pazar tezgahı kapasiteli kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek. Otopark ayrıca açık ve kapalı spor alanları, kütüphane ve yeşil alan da barındıracak. Proje bölgedeki trafik akışını büyük oranda rahatlatırken; kapalı pazaryeri ile de vatandaşlar alışverişlerini sokak araları yerine nezih bir ortamda yapabilecekler. Projede yer alan spor alanları ve kütüphane de mahalleli gençlerin eğitim ve sosyal hayatına artı değer katacak. Projenin toplam maliyetinin 41 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; '' Belediye başkanımız hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Buranın park sorunu var, 440 araçlık teknolojik bir otopark yapılarak bu sorun çözülecek. Hanım kardeşlerimiz yağmurdan, soğuktan etkilenmeden kapalı pazaryerinde alışverişlerini yapabilecekler. Spor sahasından gençlerimiz faydalanacak. Kütüphanemizin ışığı 24 saat yanacak. Çay, çorba, simit ikramları olacak. Muazzam bir mimari tasarıma sahip. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla, yani sizin paranızla burayı sizle buluşturuyor. Başkanımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.'' diye konuştu

Projeyi 2022 yılının Eylül ayında bitirip hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Göreve geldiğimiz günden bugüne hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz 53 projemizin yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Kağıthane'mize böylesi büyük bir eseri kazandırmanın da şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Gültepe-Telsizler Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesine benzer bir başka projemiz de Hürriyet Mahallesi'nde başladı. Yakında oranında temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Böylece ilçemizde hem trafik sorununu büyük oranda çözmüş olacağız hem de kapalı pazaryerleri ile vatandaşlarımıza alışveriş yapabilmeleri için nezih ortamlar sunacağız.'' dedi.

Ali Yerlikaya, Pazaryeri, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kağıthane 41 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika


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