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Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu - Son Dakika

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

15.10.2021 23:53

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu Kağıthane'de bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu.

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Mahalleli panik yaşarken, yol zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki inşaat alanındaki istinat duvarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme yaşandı. İstinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan mahalleli panik yaşayarak durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaat alanının çevresindeki binalarda hasar oluşmaması nedeniyle vatandaşların evlerine girmesine müsaade ederken, yoldaki çatlak nedeniyle ise şerit çekilerek önlem alındı. Yolda alınan önlem nedeniyle bir araç ise park halinde olduğu bölgede adeta mahsur kaldı. Bugün gün içerisinde ise ekipler alanda incelemelerde bulunurken, inşaat alanında ise güçlendirme çalışmasının yapıldığı görüldü.

"Çocuklar korkudan uyuyamadı. Dün gece burada sabahladık"

Dün gece yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Dün gece 01.00 ile 02.00 arasında evde uyuyorduk. Sese uyandık, bir baktık burası yıkılmış. Çok hissettik, çocuklar korkudan uyuyamadı. Dün gece burada sabahladık. Bu gün gelip burayı yaptılar, başka bir şey yapmadılar. Burayı duvar örmedikleri için yıkıldı. O araç burası yıkıldığı için oradan çıkamıyor" dedi.

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

Kağıthane, İstanbul, Zabıta, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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