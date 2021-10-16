Kağıthane'de inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Kağıthane'de, bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü.

Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokak'ta, cuma gecesi, bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada istinat duvarının da çökmesi nedeniyle çevrede oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin yaşandığı sokakta bulunan 2 bina, polis ve zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, bina ve çevresine şerit çekerek demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Bina önüne park edilen bir minibüs, alınan önlemler nedeniyle sokağın daralması sonucu burada kaldı.

Tedbir amaçlı boşaltılan binalarda yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Bu binalarda oturan vatandaşların evlerine girmesine izin verildi.