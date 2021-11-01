Üye Girişi
Kağıthane'de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı - Son Dakika

Kağıthane'de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı

01.11.2021 18:42
Kağıthane'de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı

Çağlayan'da yokuşu çıkacağı esnada yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyonet, önce cipe çarptı ardından da otomobilin üstüne devrildi.

Çağlayan'da yokuşu çıkacağı esnada yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyonet, önce cipe çarptı ardından da otomobilin üstüne devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü ve arkadaşı kasadaki ezilmemiş domatesleri ayıkladı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası Kamuran Tikmur, 34 FCR 32 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonetle yokuş yukarıya çıkmaya başladı. Bir süre sonra kaymaya başlayan araç, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 BP 2426 plakalı cipe çarptıktan sonra Şakir Taş'ın sahibi olduğu 34 EDK 654 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada sürücü vatandaşların da yardımıyla aracın içerisinden çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yokuşu trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri ise sürücü Tikmur'u ayakta tedavi etti.

Sürücü ve arkadaşları domatesleri ayıkladı

Öte yandan kamyonetin kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vincin gelmesinin ardından kamyonet kaldırıldı. Kamyonetin kasasından sebze ve meyveleri indiren sürücü ve arkadaşları ise sağlam kalan domatesleri ayıkladı. Çalışmaların ardından kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. - İSTANBUL

Kağıthane, Kamyonet, Çağlayan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi 18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu 18:46 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi 18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi 18:11 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açıktı 16:42 Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açıktı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti         
18:55
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı         
18:47
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!         
18:26
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar         
17:30
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:00:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement