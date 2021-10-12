KAĞITHANE'DE KOMŞUSUNDAKİ HIRSIZLIĞI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ - 2 - Son Dakika

KAĞITHANE'DE KOMŞUSUNDAKİ HIRSIZLIĞI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ - 2

Alper KORKMAZ- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE'DE bir evin açık bırakılan penceresinden içeri giren hırsız o sırada uyuyan 6 kişinin 9 telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızın eve girdiği anları aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi.

Olay 10 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuyordu. Gece saatlerinde evi gözüne kestiren bir hırsız apartman kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çıkarak birinci kattaki balkona tırmandı. Ardından açık bırakılan pencereden içeri girdi. O sırada evde uyuyan 6 kişiye ait 9 cep telefonu ve cüzdanı alarak girdiği pencereden tekrar çıktı. Sabah uyandıklarında cep telefonlarının yerinde olmadığını gören ev sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan Türkmenistan uyruklu Ahunjan Bahtyyarov, "Yaz ayıydı. Pencere açıktı. Buradan girmiş, 9 telefon cüzdan kart falan çalmış. İçeride o sırada 6 kişiydik. Hiç birimiz bir şey duymadık. Bir şeyler sıktığını düşünüyoruz. Sonra karakola gittik. 9 telefon çalındı. En ucuzu bin 500 lira falandı, en pahalısı 3 bin 500 liraydı. Kimlik ve oturma iznin belgesini falan çalmıştı. Hepsinin başındaydı telefonlar. Kimse bir şey duymadı. Komşular da balkondaymış o anları çekmiş" diye konuştu.

SERBEST KALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera ve cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki V.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli geçtiğimiz pazar günü Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızın eve girdiği anlar karşı binadaki mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.