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Kağıthane'de korku sokağı - Son Dakika

Kağıthane'de korku sokağı

25.10.2021 10:59
Kağıthane'de korku sokağı

KAĞITHANE'de Gürsel Mahallesi sakinleri artan asayiş olayları nedeniyle endişeli. Mahalleli, cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullananların kendilerini rahatsız ettiğini belirtirken araçların aynalarını tekme atarak kıran saldırgan kameraya yansıdı.

KAĞITHANE'de Gürsel Mahallesi sakinleri artan asayiş olayları nedeniyle endişeli. Mahalleli, cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullananların kendilerini rahatsız ettiğini belirtirken  araçların aynalarını tekme atarak kıran saldırgan kameraya yansıdı. Bir mahalle sakini, "Sürekli mahallemizde olaylar yaşanıyor. Alıştık biz şaşırmıyoruz" dedi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu ve alkol kullananlar mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi.

Bahçeler Caddesi'nde de gece saatlerinde bir kişi park halindeki araçların yan aynalarını tekme ve yumruk atarak kırıp yoluna devam etti.Gürsel Mahallesi sakinleri, benzer olayların mahallelerinde sıkça yaşandığını dile getirerek, duruma isyan etti. Mahalleli, cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanıldığını, kadınlara tacizlerin, hırsızlık ve kavga olaylarının arttığını iddia etti. Uzun süredir yaşayanlar artık evlerine giderken can ve mal güvenliğinden endişe duyuyor.

"CAMİNİN LAVABOSUNDA UYUŞTURUCU İÇİLDİĞİNİ DEFALARCA GÖRDÜK" Aracının aynası kırılan Murat Bayraktar, "Benim aracımın aynasına vurmuş bir kişi. Bu sokaktaki 3-4 aracın aynalarına vurarak gidiyor. Karakola şikayet ettik ama ayna önemli bir parça olduğu için ben kendi imkanlarımla yaptırdım. Bu sıralar Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde, camilerin lavabolarında uyuşturucu kullanıyorlar. Bu şekilde araçlara zarar veriyorlar. Bu tip olaylar yaşanmaya başladı son zamanlarda. Benim bu arabaya masrafım bin, bin 500 lira oldu. Ben aynamı yaptırdım ama zarar veren kişinin de yakalanmasını istiyorum. Ben 20-25 senedir bu mahalledeyim. Kadın arkadaşlarımız da işlerinden evine geliyor, ürperme ve korku halinde buralardan geçme durumu yaşanıyor. Caminin lavabosunda uyuşturucu içildiğini defalarca gördük. Biz bu durumlardan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

"ADLİYENİN AŞAĞISINDA OLMAMIZA RAĞMEN BAYAĞI OLAY OLUYOR" Gürsel Mahallesi'nde oturan İbrahim Çırman, "Tekme atan şahıs araçlara bayağı bir zarar vermiş. Böyle şeyler mahallemizde devamlı oluyor. Hem de bu mahalle adliyenin hemen aşağısında. Ona rağmen bayağı olay oluyor burada. Bu olay gibi olaylar gerçekleşiyor, hırsızlıklar oluyor, kadınlara taciz oluyor, her şey oluyor" şeklinde konuştu.

Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı
Kağıthane'de korku sokağı

Uyuşturucu, Kağıthane, Asayiş, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de korku sokağı - Son Dakika


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