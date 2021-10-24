Kağıthane'de motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de, bir haftada 4 defa motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir kişi de motosikletinin çalındığını polisten öğrenirken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Kağıthane'de 4 ve 9 Ekim tarihleri arasında 4 defa motosikletleri çalınan şahıslar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı oto hırsızlık ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin eşkalini tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görkem A. ve Muhammed E. K. isimli şüpheli şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletleri sakladıkları depoya giden ekipler, parçalanmış motosikletlerin yanı sıra yeni çalındığı tespit edilen bir motosiklet daha buldu. Ekipler, çalıntı motosikletin sahibine de ulaştı ancak M.A.'nın, motosikletinin çalındığından habersiz olduğunu öğrendiler.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 22 yaşındaki Görkem A.'nın, motosiklet hırsızlığından 29, gasp ve yaralama suçlarından 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Muhammet E. K.'nin ise yaralamadan 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL