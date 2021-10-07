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KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI

07.10.2021 22:47

KAĞITHANE'de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı.

KAĞITHANE'de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası zabıta memuru inceleme ve soruşturma için açığa alındı.

Nurtepe'de dün kurulan semt pazarında denetim yapmaya giden Kağıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokak başında meyve satan seyyar satıcıları görerek müdahale etmek istedi. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk attı. Zabıta ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme ve karşılıklı saldırı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, zabıta memurları ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme görülüyor. İtişme sırasında, seyyar satıcılardan biri içi meyve dolu birkaç kasayı kucaklayarak kaçıyor. Bu sırada, diğer seyyar satıcı bir zabıta memuruna tekme atarak koşmaya başlıyor. Arkasından kovalamaya başlayan zabıta memuru, yakaladığı seyyar satıcının ensesine yumruk atıyor. Seyyar satıcı yere düştüğü sırada, sivil giyimli bir başka kişi de yanına gelerek yumrukluyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanılan olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından yazılı açıklama yapan Kağıthane Belediyesi, zabıta memurunun açığa alındığını duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:

Kağıthane'de pazar yerlerinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde seyyar satıcı bir kişinin tezgahını vatandaşların yol güzergahına koyduğu tespit edildi.Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır. Çevredeki vatandaşlar da tezgahın yolu kapattığı gerekçesiyle işportacıdan şikayetçi olmuş ve durumu zabıta ekiplerimize bildirmişlerdir. Uyarı sonucu seyyar satıcı tezgahını başka bir yere taşımış ancak zabıta ekiplerimiz alandan ayrılınca; bunu fırsat bilerek tezgahını yeniden yasak olan yere koymuştur. Durumu fark eden zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı ikinci kez uyarmış; ama işportacı uyarıları dikkate almayarak, önce hakaret etmiş, ardından tekme atarak zabıta memurumuzun yaralanmasına neden olmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere ortada herhangi bir müdahale yokken seyyar satıcının fiili saldırıya geçtiği görülmektedir. Önce hakaret ve ardından fiili saldırıya uğrayan zabıta memurumuz kendini savunmak amacıyla anlık tepki göstererek seyyar satıcıya müdahalede bulunmuştur. Olay, diğer zabıta memurlarımızın araya girmesiyle yatıştırılmıştır. Kağıthane Belediyesi olarak yaşanan bu olayı elbette ki tasvip etmiyoruz. Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.

KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI
KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI
KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI
KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE SEYYAR SATICIYA YUMRUK ATAN ZABITA AÇIĞA ALINDI - Son Dakika
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