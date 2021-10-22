Son dakika haberleri... Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un Kağıthane ilçesinde narkotik ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde narkotik ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ekim'de Kağıthane ilçesi ve çevresindeki "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonlarda aranan 26 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 21'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Sadık Kahraman/İHA)

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