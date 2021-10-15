Son dakika haber: Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Milli Egemenlik İlkokulunda öğrencilere yangın tüpünün kullanılması, yangın çeşitleri, korunma yolları, alınacak tedbirler ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Teorik eğitimin ardından katı, sıvı ve gaz yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada okullardan gelen talepler doğrultusunda yangınla mücadele konusunda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdiklerini belirterek, "Ankara'da kışın günde 20-45 yazın 80-115 arasında yangın ve benzeri olaya müdahale ediyoruz. Bu sayıyı daha aşağılara çekmek için bu eğitimlerimiz çok önemli. Bütün taleplere olumlu cevap veriyoruz." dedi.